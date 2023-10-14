Журналист Reuters погиб в результате израильского огня в Ливане

Видеорепортер Reuters погиб и еще 6 журналистов получили ранения в результате ракетного обстрела Израилем на юге Ливана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы глубоко опечалены известием о том, что наш видеограф Иссам Абдалла погиб", - говорится в заявлении Reuters.

Группа журналистов, в которую также входили корреспонденты Al Jazeera и агентства France-Presse, работала в районе Альма-эш-Шааб, недалеко от израильской границы.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обвинил в случившемся Израиль.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрданзаявил:

«Очевидно, что мы никогда не хотели бы ударить или убить журналиста, выполняющего свою работу. Но вы знаете, что мы находимся в состоянии войны, всякое может случиться».

Он добавил, что Израиль будет расследовать инцидент.