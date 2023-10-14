Применение силы недопустимо, важен прямой диалог между Ереваном и Баку. Госдеп США

Соединенные Штаты Америки считают применение силы неприемлемым, подчеркивая необходимость прямого диалога между Ереваном и Баку для урегулирования конфликта.

Как передает Арменпресс, Госдепартамент США ответил на запрос армянской службы "Голоса Америки" относительно публикации в Politico под названием "Блинкен предупреждает законодателей, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели".

В ответ Госдепартамент подчеркнул, что «Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с лидерами Азербайджана и Армении на самом высоком уровне, стремясь к достойному и прочному миру, в котором соблюдаются права всех. Применение силы неприемлемо, и прямой диалог имеет решающее значение для разрешения этого затянувшегося конфликта», - говорится в ответе Госдепартамента.

В Госдепартаменте США также отметили, что «США поддерживают усилия правительства Армении в тесном сотрудничестве с гуманитарными организациями по оказанию помощи вынужденным переселенцам, чтобы найти убежище и комфорт в Армении. Мы выражаем наши соболезнования перемещенным лицам, признавая шок и травму, которые они переживают, а также неопределенность, с которой они сталкиваются».

Госдепартамент также добавил, что Баку несет ответственность за защиту гражданского населения и обеспечение гуманного обращения со всеми, включая тех, кто подозревается в участии в боевых действиях.

«Азербайджан также несет ответственность за обеспечение того, чтобы его [вооруженные] силы соблюдали международное право, в том числе международное гуманитарное право, которое регулирует ведение боевых действий, защиту гражданского населения и гуманитарное обращение с участниками боевых действий», - как сообщили в Армянской службе "Голоса Америки", говорится в заявлении Госдепартамента.