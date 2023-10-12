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Армения в 2023 году обеспечит экономический рост не менее 7%: Никол Пашинян

Армения в 2023 году обеспечит экономический рост не менее 7%: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство Армении способно управлять кризисами и обеспечивать высокий экономический рост. Как передает «Арменпресс», Пашинян заявил об этом на заседании правительства.

«Я должен с удовлетворением сообщить, что Армения, несмотря на все сложности, продолжает оставаться в зоне высокого экономического роста. По всем прогнозам, в 2023 году в Армении также будет высокий экономический рост, сейчас мы уверены, что обеспечим как минимум 7-процентный темп экономического роста, предусмотренный в госбюджете», - сказал Пашинян, добавив, что эта оценка сохраняемая, и Армения скорее всего, достигнет более высоких темпов экономического роста.


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