Белый дом заявил, что у них нет доказательств причастности Ирана к нападению на Израиль

Вашингтон не имеет доказательств причастности Ирана к нападениям на Израиль. Как передает «Арменпресс», об этом в эфире телеканала MSNBC сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Нет никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках в Израиле», - сказал Кирби.

Он добавил: «Иран в течение длительного времени поддерживает ХАМАС и другие террористические сети во всем регионе, учебами и ресурсами. И поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств этого, такого рода атак, нет, у нас нет ничего».

На вопрос: заморозят ли вновь Соединенные Штаты иранские активы на сумму около $6 миллиардов, которые недавно были разморожены в рамках сделки по обмену пленными, в случае доказательств причастности Ирана, он ответил:

«Я не хочу забегать слишком вперед касаемо каких-либо политических решений. У нас нет никаких данных или доказательств, которые указывали бы на непосредственное участие Ирана в атаках. Мы, конечно же, изучим данный вопрос». Он добавил, что по условиям сделки Иран может использовать эти средства исключительно в гуманитарных целях.

В более раннем интервью агентству Associated Press представитель ХАМАС Али Бараке заявил, что лишь немногие командиры ХАМАС знали о нападении на Израиль, Иран и Хезболла не знали об этом. Бараке опроверг сообщения, что иранские силы безопасности во время встречи в Бейруте на прошлой неделе помогли спланировать нападение.