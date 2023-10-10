Тигран Авинян избран мэром Еревана

Мэром Еревана избран член фракции «Гражданский договор» Тигран Авинян.

Как передает «Арменпресс», в голосовании, прошедшем на заседании Совета старейшин 10 октября, участвовали 37 членов Совета старейшин, за Авиняна проголосовали 32 члена, против - 5.

Тигран Авинян был единственным кандидатом на пост мэра.

По итогам состоявшихся 17 сентября выборов в Совет старейшин Еревана барьер преодолели 5 политических сил: партия «Гражданский договор», партия «Национальный прогресс», блок «Мать Армения», партия «Республика» и партия «Общественный голос». Партия «Национальный прогресс» и блок «Мать Армения» бойкотировали первое заседание Совета старейшин Еревана.