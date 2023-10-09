Армянская община Аргентины у посольства Азербайджана провела акцию, осудив этнические чистки в Нагорном Карабахе

Армянская община Аргентины 7 октября провела демонстрацию у посольства Азербайджана, чтобы осудить геноцид армянского населения Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», демонстранты шли с плакатами с надписью «120 000 армян, вынужденно перемещены из-за этнической чистки Азербайджана», «Азербайджан – государство убийца», «Геноцид отрицается, геноцид повторяется».

Выступил глава Армянской Апостольской церкви Аргентины и Чили преподобный Арен Шагенян, после президент Армянских учреждений Аргентинской Республики (IARA) Алехандро Калпакян зачитал обращение армянской общины, осуждающее этническую чистку Азербайджана.

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