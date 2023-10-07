В Ватикане помолились за Нагорный Карабах

Участники Высшего церковного собора, созванного в Ватикане 7 октября, помолились за Нагорный Карабах, а также за все государства мира, где есть войны сейчас.

Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Vatikan news.

"Помилуй весь мир и земли, которые сейчас страдают от войн, несправедливости, боли и насилия, особенно наши святые земли - Армению и Арцах", - говорится в молитве, которую возглавил представитель Армянской Апостольской Святой Церкви в Святом Престоле, Его Высокопреосвященство Архиепископ Хажак Парсамеан.

В Высшем церковном соборе приняли участие 464 участника из разных стран и епархий мира, из них 365 - участники собрания, остальные - гости. Среди гостей был Его Высокопреосвященство Архиепископ Парсамеан.