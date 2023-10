Мирзоян и Борель обсудили вопросы укрепления отношений Армения-ЕС

Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил подробности встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

“Вчера обменялся с Араратом Мирзояном мыслями о ситуации в Армении и потребностях более 100 000 переселенных карабахских армян. Обсудили пути дальнейшего укрепления устойчивости Армении и отношений ЕС-Армения. Подчеркнули приверженность ЕС дальнейшему содействию мирному процессу”, - как сообщает Арменпресс, написал Боррель в соцсети Х.

Exchanged yesterday with @AraratMirzoyan on situation in Armenia & needs of over 100.000 displaced Karabakh Armenians.



Discussed how to further strengthen Armenia's resilience and EU-Armenia relations.



Stressed the EU commitment to continued facilitation of the peace process. pic.twitter.com/mQuYXGi0F0