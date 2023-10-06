По приглашению Шарля Мишеля в конце октября в Брюсселе состоится встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились принять участие во встрече, которая пройдет в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде.

«Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении», - приводит его слова РИА Новости.

5 октября Шарль Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц встретились в Гранаде с премьер-министром Николом Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в этой встрече.