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Бельгия объявила о приеме на лечение нескольких пострадавших от взрыва под Степанакертом

Бельгия объявила о приеме на лечение нескольких пострадавших от взрыва под Степанакертом

Бельгия для перевозки пострадавших от взрыва на складе топлива под Степанакертом направила в Армению группу врачей, специализирующихся на лечении тяжелых ожогов. Как передает «Арменпресс», об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел королевства Хаджа Лахбиб.

«Бельгия ответила на просьбу Армении об оказании помощи после взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе. Группа Бельгийской бригады скорой помощи и поддержки - специалистов по тяжелым ожогам отправляется в Ереван. Пострадавшие будут перевезены в Бельгию и получат здесь лечение», - написал министр.

Более 170 человек погибли в результате мощного взрыва, произошедшего вечером 25 сентября на складе топлива, прилегающем к дороге Степанакерт-Аскеран.


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