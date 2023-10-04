За два дня до нападения Азербайджана на Нагорный Карабах ЕС, США и Россия провели в Стамбуле встречу

За два дня до масштабного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах высшие должностные лица Евросоюза, США и России провели в Стамбуле секретную встречу, на которой обсуждались вопросы прекращения 9-месячной блокады Азербайджана и доставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

Как передает «Арменпресс», об этом написало издание POLITICO со ссылкой на свои источники. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге подтвердили, что такая встреча состоялась.

Встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле. По словам источника POLITICO, переговоры были направлены на то, чтобы заставить Азербайджан прекратить девятимесячную блокаду Нагорного Карабаха и разрешить поступление гуманитарной помощи из Армении.

По данным Politico, с российской стороны на встрече был спецпредставитель МИД России Игорь Ховаев, отвечающий за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. От США был старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, от ЕС - представитель в регионе Тойво Клаар.

Госдепартамент США отказался комментировать встречу, заявив: «Мы не комментируем частные дипломатические обсуждения».

Высокопоставленный американский чиновник, знавший об этом, заявил, что обсуждения велись исходя из того, что Россия все еще имеет влияние в регионе.

Комментируя публикацию POLITICO, Дмитрий Песков отметил, что в статье есть неточности, но подтвердил, что «определенные контакты по вопросу Карабаха были».

Эту встречу подтвердила и Мария Захарова. Она сообщила, что ЕС и США обратились к России с просьбой провести такую ​​встречу. По словам Захаровой, стороны обменялись мнениями по создавшейся ситуации.