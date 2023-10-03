Премьер-министр Пашинян принял министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонну

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя визит возглавляемой главой МИД Франции делегации в Армению, премьер-министр отметил: “Прежде всего, я хочу поблагодарить лично Вас, Францию ​​и президента Макрона за непоколебимую поддержку Армении в эти трудные времена, а также за выражение четкой позиции относительно этнических чисток в Нагорном Карабахе.

По сути, Нагорный Карабах стал жертвой этнических чисток, и, к сожалению, не удалось запустить международные механизмы. По сути, мы имеем дело с проведением заранее объявленной этнической чистки. В этом смысле, конечно, тот гуманитарный кризис, который был у нас в Нагорном Карабахе, перешел на Республику Армения.

С другой стороны, должен подчеркнуть, что власти Азербайджана проводят незаконные аресты в Нагорном Карабахе, и думаю, что это также должно быть в центре международного внимания”.

Никол Пашинян добавил, что на данный момент правительству Армении удается держать под определенным контролем поток наших соотечественников, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, самые насущные потребности людей удовлетворяются при поддержке государства, а также ряда международных партнеров.

“Но, конечно, правительство Армении нуждается в прямой финансовой помощи со стороны международных партнеров, чтобы мы могли также решать среднесрочные и долгосрочные гуманитарные проблемы.

В сложившейся обстановке считаю очень важным решение вопросов двусторонней повестки дня между нашими странами. Конечно, это вопросы политического диалога, вопросы сотрудничества на международных площадках, вопросы экономического сотрудничества”, - сказал премьер-министр.

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна поблагодарила за теплый прием и передала премьер-министру приветствия президента Эммануэля Макрона. “Я рада, что снова возвращаюсь в Ереван спустя несколько месяцев после моего предыдущего визита, хотя мне бы очень хотелось, чтобы мой визит состоялся при менее трагических обстоятельствах, трагических как для народа Нагорного Карабаха, так и для Армении. И как в апреле, так и сейчас я вижу за столом знакомые и дружественные лица, и это, конечно, очень приятно в этом сложном мире, в котором мы сейчас живем.

Мой визит – это еще одно проявление дружественных отношений Франции к Армении, и, помимо дружбы, это еще и проявление солидарности. Наша солидарность проявлялась на протяжении всего года. Вместе с ухудшением гуманитарного кризиса и гуманитарной ситуации в целом объемы помощи увеличивались, и я с гордостью могу сказать, что Франция всегда там, где должна быть”, - подчеркнула Катрин Колонна.

Глава МИД Франции также добавила, что Франция запланировала предоставить Армении гуманитарную помощь в размере 12,5 млн евро. Катрин Колонна заверила, что при необходимости эта помощь будет продолжена.

Собеседники затронули вопросы, связанные с армяно-французским сотрудничеством и происходящими в регионе процессами, а также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес другим темам.