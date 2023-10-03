Азербайджанские СМИ сообщают об «аресте» экс-президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна
20:39, 3 Октябрь 2023
Азербайджанские СМИ сообщают об «аресте» бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. По всей вероятности, речь идет об очередном незаконном похищении чиновника Нагорного Карабаха.
Напомним, ранее азербайджанские СМИ также сообщили об «аресте» бывших президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, а также спикера Национального собрания Давида Ишханяна.
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