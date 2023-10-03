Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

Азербайджанские СМИ распространили новость об «аресте» Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давида Ишханяна

Азербайджанские СМИ распространили новость об «аресте» Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давида Ишханяна

Азербайджанские СМИ распространили новость об «аресте» бывших президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, а также председателя Национального собрания Давида Ишханяна. По всей вероятности, речь идет об очередном незаконном похищении должностных лиц Нагорного Карабаха.

В беседе с корреспондентом Арменпресс депутат парламента Нагорного Карабаха Метаксе Акопян сообщила, что не располагает никакой информацией о них, так как уже несколько дней не удается установить контакт.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]