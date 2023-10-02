Премьер-министр Пашинян принял парламентскую делегацию Кипра

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Межпарламентской комиссии Кипр-Армения Палаты представителей Республики Кипр Харрисом Георгиадесом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит парламентской делегации Кипра в Армению и высоко оценил уровень межпарламентского сотрудничества и политического диалога между двумя странами. Премьер-министр подчеркнул факт принятия Палатой представителей Кипра резолюции о незаконном блокировании Лачинского коридора и поблагодарил за четкие оценки. Премьер-министр также подчеркнул важность реализации шагов по расширению экономического сотрудничества между Арменией и Кипром, отметив, что в этой сфере существует большой потенциал сотрудничества.

Харрис Георгиадес осудил проведение Азербайджаном политики этнической чистки против армян Нагорного Карабаха и подчеркнул важность гуманитарной поддержки со стороны международного сообщества насильственно переселенному населению Нагорного Карабаха. Председатель Межпарламентской комиссии Кипр-Армения подчеркнул поддержку Кипра защите суверенитета и территориальной целостности Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с происходящими в регионе процессами.