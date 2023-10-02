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Самвел Шахраманян и группа ответственных лиц останутся в Нагорном Карабахе до завершения поисковых работ

Самвел Шахраманян и группа ответственных лиц останутся в Нагорном Карабахе до завершения поисковых работ

Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян с группой ответственных лиц останутся в Степанакерте до завершения поисковых работ останков погибших и без вести пропавших в результате военных действий 19-20 сентября и взрыва, произошедшего на топливохранилище в Аскеранском районе 25 сентября.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Информационным штабом Арцаха.

«Также сообщаем, что правительство держит в центре внимания вопрос граждан, желающих переехать в РА, но по каким-либо причинам все еще находящихся на территории республики».


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