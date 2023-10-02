Самвел Шахраманян и группа ответственных лиц останутся в Нагорном Карабахе до завершения поисковых работ
10:29, 2 Октябрь 2023
Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян с группой ответственных лиц останутся в Степанакерте до завершения поисковых работ останков погибших и без вести пропавших в результате военных действий 19-20 сентября и взрыва, произошедшего на топливохранилище в Аскеранском районе 25 сентября.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Информационным штабом Арцаха.
«Также сообщаем, что правительство держит в центре внимания вопрос граждан, желающих переехать в РА, но по каким-либо причинам все еще находящихся на территории республики».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Español | AMP Версия