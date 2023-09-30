В Гегаркунике с 1 октября вынужденно переселенным из НКбудет обеспечено 3- разовое горячее питание

По состоянию на 15:00 часов 30 сентября в Гегаркуникском районе предоставлено жилье 3276 вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс, об этом заявил губернатор Гегаркуника Карен Саргсян на пресс-конференции, организованной в "Гуманитарном центре".

"В области сформировано 7 рабочих групп: одна в областной администрации, 5 в укрупненных общинах, еще одна - мобильная рабочая группа. В гостиничных комплексах размещается достаточно большое количество горожан. Чтобы лишний раз не мучить наших вынужденных переселенцев, мобильная рабочая группа выезжает в данную гостиницу и проводит на месте перепись населения и оценку потребностей", - сказал губернатор.

В Гегаркунике с первого дня также начали подниматьвакантные должности в подведомственных учреждениях областной администрации. А рабочие группы проводят опрос, есть ли люди этой профессии, которые могли бы обеспечить их работой.

«Сейчас мы работаем с организацией-поставщиком, чтобы с 1 октября иметь возможность поставлять горячее питание вынужденным переселенцам. Сейчас эти работы обсуждаются, может быть, получится. Поставщик сможет обеспечить 3-х разовым горячим питанием 1000 человек", - сказал Саргсян.

С 19 сентября Азербайджан начал крупномасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанеся удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Мирные жители также были убиты и ранены. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. 21 сентября в Евлахе состоялась встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана.

25 сентября в Иваняне (Ходжалу) состоялась вторая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана, а 29 сентября – третья встреча в Евлахе. В последние дни граждан, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, переселяют в Армению.По последним данным на 30 сентября, число вынужденных переселенцев, прибывших в Армению из Нагорного Карабаха, достигло 100 тысяч 417 человек.