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Из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 97 тыс 735 вынужденных переселенцев

Из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 97 тыс 735 вынужденных переселенцев

По состоянию на 18:00, 28 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 97 тыс 735 вынужденных переселенцев.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Гуманитарном центре правительства сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

“Мост Хакари переехало 20 609 транспортных средств”, - сказала Багдасарян.

По ее словам, уже зарегистрировано 74 тысячи 382 вынужденных переселенца.


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