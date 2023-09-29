По состоянию на 18:00, 28 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 97 тыс 735 вынужденных переселенцев.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Гуманитарном центре правительства сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

“Мост Хакари переехало 20 609 транспортных средств”, - сказала Багдасарян.

По ее словам, уже зарегистрировано 74 тысячи 382 вынужденных переселенца.