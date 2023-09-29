В Евлахе завершилась третья встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

В состав делегации Нагорного Карабаха входят глава фракции «Демократическая партия Арцаха» парламента Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и заместитель секретаря Совета безопасности Сергей Мартиросян.

С азербайджанской стороны в переговорах участвуют депутат Меджлиса, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Рамин Мамедов и сотрудник аппарата спецпредставителя Илькин Султанов.

Первая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана состоялась 21 сентября в Евлахе.

Вторая встреча представителей в том же составе состоялась 25 сентября в Иваняне (Ходжалу).