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В Евлахе завершилась третья встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха

В Евлахе завершилась третья встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха

В Евлахе завершилась третья встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

В состав делегации Нагорного Карабаха входят глава фракции «Демократическая партия Арцаха» парламента Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и заместитель секретаря Совета безопасности Сергей Мартиросян.

С азербайджанской стороны в переговорах участвуют депутат Меджлиса, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Рамин Мамедов и сотрудник аппарата спецпредставителя Илькин Султанов.

Первая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана состоялась 21 сентября в Евлахе.

Вторая встреча представителей в том же составе состоялась 25 сентября в Иваняне (Ходжалу).


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