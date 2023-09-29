По состоянию на 12:00, 29 сентября, в Армению прибыло 91 448 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. На данный момент мост Хакари пересекло 19 тыс 103 транспортных средства.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Гуманитарном центре правительства заявила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

“На данный момент это число достигло около 93 тысяч. Число зарегистрированных лиц – 69 тысяч 916. По определенной цифровой динамике можно сделать вывод, что уже сейчас наблюдается снижение интенсивности потока прибывающих”, - сказала она.

Багдасарян сообщила, что увеличилось число людей, пользующихся предоставленным государством жильем.

“Если на 12 часов это число составляло 20 тысяч 306, то сейчас - 23 тысячи 433. Распределению по областям выглядит следующим образом: Арагацотн - 976, Арарат - 6031, Армавир - 2124, Гегаркуник - 2137, Лори - 1187, Котайк - 5323, Ширак - 837, Сюник - 2050, Вайоц Дзор - 1555, Тавуш - 1183”, - отметила Багдасарян.