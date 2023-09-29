Греция была одной из первых, кто заговорил о кризисе Лачинского коридора: Вице- спикер парламента Греции

ЕРЕВАН, 29 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Спикер Национального собрания РА Ален Симонян 29 сентября в Дублине встретился с вице-спикером парламента Греции Иоаннисом Плакиотакисом.



Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью и коммуникациям НС РА, на встрече были обсуждены происходящие в регионе события, освещены детали, касающиеся Армении и армян Нагорного Карабаха. Спикер НС РА отметил, что на данный момент в Баку реализуется политика депопуляции, в результате которой десятки тысяч людей эвакуируются из Нагорного Карабаха в Армению. Он подчеркнул, что правительство Армении способно удовлетворить потребности беженцев собственными силами, возможно, в ближайшее время понадобится помощь дружественных стран. Он отметил, что позиция Армении остается прежней: установление мирных отношений, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности.



Иоаннис Плакиотакис отметил, что Греция привержена соблюдению международного права и была одной из первых, кто высказался о кризисе Лачинского коридора, осудив агрессию Азербайджана и потребовав скорейшего открытия коридора. Он добавил, что полностью поддерживает территориальную целостность Армении.



Собеседники подчеркнули крепкие и дружественные отношения, установившиеся между двумя странами. Состоялся обмен мыслями о важности эффективного сотрудничества представителей законодательных органов в различных международных парламентских организациях, необходимости осуществления взаимных визитов на высоком уровне. В этом контексте спикер НС РА рассказал об официальном визите спикера парламента Греции Константиноса Тасуласа в Армению. Был подчеркнут трехсторонний формат Армения-Греция-Кипр, в котором обе стороны констатируют продвижение жизненно важных интересов трех стран в результате сотрудничества.