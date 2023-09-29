Азербайджан намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха

Помощник президента Азербайджана и руководитель отдела внешней политики администрации Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджан намерен разрешить международной группе экспертов ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом Гаджиев заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.

«Азербайджан намерен в течение нескольких дней разрешить международной группе экспертов ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха, с возможностью доступа СМИ», - сказал он.