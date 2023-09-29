Азербайджан намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха
12:40, 29 Сентябрь 2023
Помощник президента Азербайджана и руководитель отдела внешней политики администрации Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджан намерен разрешить международной группе экспертов ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха.
Как передает «Арменпресс», об этом Гаджиев заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.
«Азербайджан намерен в течение нескольких дней разрешить международной группе экспертов ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха, с возможностью доступа СМИ», - сказал он.
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