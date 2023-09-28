Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

Азербайджанские СМИ сообщают о третьей встрече представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха

Азербайджанские СМИ сообщают о третьей встрече представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха

Азербайджанские СМИ сообщают, что в ближайшие дни в Евлахе состоится третья встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», отмечается, что с азербайджанской стороны в переговорах будет участвовать Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянами Нагорного Карабаха.

25 сентября, в Иваняне (Ходжалу) состоялась вторая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана.

В составе делегации Нагорного Карабаха были руководитель фракции Демократической партии Арцаха Парламента Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и заместитель секретаря Совета безопасности Сергей Мартиросян.

С азербайджанской стороны участвовали депутат меджлиса, отвечающий за отношения с армянами Нагорного Карабаха Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев, сотрудник аппарата спецпредставителя Илькин Султанов. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]