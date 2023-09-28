Мы становимся свидетелями современного геноцида, армянский народ вновь обречен на этническую чистку: Мел Гибсон

Известный актер Мел Гибсон обращается к международному сообществу, ко всем странам с призывом предпринять немедленные шаги для защиты армянского населения Нагорного Карабаха, создать гуманитарные коридоры для их безопасного переезда. Как передает «Арменпресс», об этом он говорил в своем видеообращении.

Mel Gibson condemns Azerbaijan's genocide of #Artsakh Christian Armenians, calling out media silence and demanding swift international action to protect and save Armenians



To the Armenian people who still suffer, I say: "Don't lose heart, God is with you"#120000Reasons pic.twitter.com/Qo7qOZdNW9 — ANCA (@ANCA_DC) September 27, 2023

«История трагически повторяется. Мы становимся свидетелями разворачивающегося современного геноцида. СМИ молчат по этому поводу. Армянский народ, веками преследуемый за свою веру, вновь обречен на этническую чистку. Многие армяне переживают невыразимые ужасы от рук Азербайджана и Турции: гибель людей, вынужденное перемещение, голод и блокаду. Это те же армяне, чьи корни уходят глубоко в землю, которую они называли своим домом на протяжении многих поколений.

Я прошу международное сообщество, все страны предпринять незамедлительные шаги, протянуть руку помощи армянскому населению, предложить ему защиту и создать гуманитарные коридоры для их безопасного переезда», - сказал Мел Гибсон.