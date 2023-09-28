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Число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению достигло 66 500 человек: вице-премьер РА

Число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению достигло 66 500 человек: вице-премьер РА

По состоянию на 10:00 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха перевезено 66 500 вынужденных переселенцев.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства РА сообщил вице-премьер Тигран Хачатрян, добавив, что интенсивность переселения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха не снижается.

«Большинство этих людей были перевезены в Армению вчера и позавчера. Сегодня ночью это число продолжало расти. Если за первые два дня  было перемещено 7500 и 1500 человек, всего 9000 человек, то 26 сентября число перемещенных лиц составило 22 800, вчера 26 600», - сообщил вице-премьер.

Он добавил, что в Горисе и Вайке созданы пункты, которые круглосуточно работают по вопросам размещения людей.

По оперативным данным, за эти дни в различных областях приют нашли 11 000 человек.


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