Состоялось заседание Совета безопасности Республики Армения
18:57, 21 Сентябрь 2023
Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли также участие президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, председатель Национального Собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и другие должностные лица.
В ходе заседания были обсуждены сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха ситуация и дальнейшие шаги по ее преодолению.
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