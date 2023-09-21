Состоялось заседание Совета безопасности Республики Армения

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли также участие президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, председатель Национального Собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и другие должностные лица.

В ходе заседания были обсуждены сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха ситуация и дальнейшие шаги по ее преодолению.