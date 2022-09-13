Действия Азербайджана - грубое нарушение территориальной целостности РА: состоялось внеочередное заседание ПС ОДКБ

По инициативе армянской стороны 13 сентября было проведено внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ под председательством постоянного и полномочного представителя Республики Армения при ОДКБ Виктора Биягова. В заседании участвовали заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, в ходе заседания представитель РА представил членам Постоянного совета ОДКБ информацию о том, что 13 сентября после полуночи вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив международное право и режим прекращения огня, предприняли провокационные и агрессивные действия в отношении суверенной территории Армении и попытки позиционного продвижения по некоторым направлениям. Вооруженные силы РА были приведены на высокий уровень военной подготовки и перешли на защиту доверенных им участков.

Действия азербайджанских вооруженных сил расцениваются как грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Армении, государства-члена ОДКБ, и ситуация может привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

Виктор Биягов отметил, что Армения, обращаясь к своим союзникам по ОДКБ, ожидает от них эффективных коллективных шагов по обеспечению безопасности, территориальной целостности и суверенитета Республики Армения в рамках Устава ОДКБ. Он выразил уверенность, что механизмы ОДКБ способны сдержать агрессора.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА.

По данным МО Армении армянская сторона имеет 49 погибших.

По состоянию на 14:00 ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Противник продолжает попытки позиционного продвижения, особенно в направлении Неркин Хэнда, Верин Шоржи, Артаниша и Сотка. Подразделения Вооруженных сил Республики Армения продолжают выполнять в полном объеме поставленные перед ними боевые задачи.