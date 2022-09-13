Армения обратится в ЕСПЧ по вопросу агрессии Азербайджана

В течение дня Армения направит в Европейский суд по правам человека документ о применении промежуточных мер в отношении к Азербайджану.

Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь представителя Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян Асмик Самвелян.

Она отметила, что документ представит все, что связано с нападением Азербайджана на армянские населенные пункты. «После отправки документа на нашем официальном сайте будет дано сообщение», - сказала Асмик Самвелян.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА. По данным МО Армении армянская сторона имеет 49 погибших. По состоянию на 14:00 ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Противник продолжает попытки позиционного продвижения, особенно в направлении Неркин Хэнда, Верин Шоржи, Артаниша и Сотка. Подразделения Вооруженных сил Республики Армения продолжают выполнять в полном объеме поставленные перед ними боевые задачи.