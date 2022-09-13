В связи с обращением Армении ОДКБ организовала работа по запуску механизмов регулирования пограничной ситуации

В связи с обращением Республики Армения в Совет коллективной безопасности ОДКБ об оказании содействия Секретариат организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организовал работу по запуску механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Секретариат ОДКБ.

«В ночь на 13 сентября 2022 г. между Арменией и Азербайджаном произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате которых есть жертвы и раненые. Применение силы мы считаем неприемлемым.

Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политические и дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Мы высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации по сохранению режима прекращения огня на линии соприкосновения с 09:00 13 сентября», - говорится в сообщении Секретариата ОДКБ.

Секретариат ОДКБ выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.