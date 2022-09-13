Министерство обороны Армении представило военным атташе аккредитованных в Армении посольств ситуацию на границе

В административном комплексе Министерства обороны Армении начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества МО Левон Айвазян и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС полковник Альберт Багдадян встретились с военными атташе иностранных посольств, аккредитованных в Республике Армения, и представили ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны.

Отмечалось, что азербайджанская сторона интенсивно использует различные артиллерийские средства, крупнокалиберные винтовки и зенитно-ракетные комплексы, нанося удары не только по военным, но и по гражданским инфраструктурам. С армянской стороны есть жертвы и раненые.

Подразделения Вооруженных сил Армении продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи, предпринимая все необходимые меры по оказанию противодействия противнику.

Было подчеркнуто, что ответственность за широкомасштабную провокацию полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана.