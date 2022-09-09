Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-09-22

ЕРЕВАН, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 сентября, курс доллара США вырос на 0.21 драмa и составил 405.32 драм. Курс евро вырос на 2.85 драмa и составил 408.32 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 6.72 драм. Курс британского фунта вырос на 3.04 драмa и составил 470.66 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 98.81 драмa и составила 22275.12 драм. Цена серебра выросла на 6.05 драмa и составила 242.71 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.