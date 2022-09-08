В Европарламенте состоялось обсуждение темы: «Война 2020 года и права человека в Арцахе»

По инициативе депутата Европарламента Питера Ван Далена и Офиса «Ай Дата» Европы АРФД 8 сентября в Европейском парламенте состоялась конференция: «Война 2020 года и права человека в Арцахе». Как стало известно «Арменпресс» из сообщения, распространенного Центральным офисом «Ай Дата» АРФД, основными спикерами конференции были Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян и представитель армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян.

В конференции приняли участие многие депутаты Европарламента от разных политических групп, политики, дипломаты и представители неправительственных организаций.

Депутат Европарламента Питер Ван Дален подтвердил готовность поддержать Арцах, заявив:

«Я рядом с армянским народом. Жизнь коренного армянского народа Арцаха и его культурное наследие находятся под угрозой. Мы не должны мириться ни с каким статусом-кво, и должны предоставить армянскому населению Нагорного Карабаха гарантии проживания на своей исторической земле».

Гаспар Карапетян, президент европейского офиса АРФ «Ай Дата», в своем вступительном слове поблагодарил участников конференции, а депутат Питер Ван Дален, инициировавший конференцию, подчеркнул: «Развязанная Азербайджаном в 2020 году вторая Арцахская война стала еще одной попыткой подвергнуть арцахцев этнической чистке у себя на родине. Право армянского народа жить свободно и независимо на своей родине является одним из основных прав человека. Европарламент своей срочной резолюцией уже осудил проводимую государством политику армянофобии в Азербайджане, что само по себе является признанием того факта, что существование народа Арцаха под властью Азербайджана невозможно».

Основные спикеры конференции говорили о грубых нарушениях прав человека и международных конвенций во время второй Арцахской войны и в последующий период.

Гегам Степанян, Омбудсмен Республики Арцах, особо отметил:

«Политика Азербайджана по этнической чистке, применению угроз и насилия, психологических атак на население направлена на нарушение нормальной жизни, а также на то, чтобы вызвать недоверие к проживанию армянского народа в Арцахе. Это недоверие растет, особенно когда вопрос о статусе Арцаха не становится предметом переговоров, даже при посредничестве Евросоюза».

Сирануш Саакян, официальный представитель армянских заключенных в ЕСПЧ представила соответствующие решения международных судов против Азербайджана и добавила:

«Определяющей характеристикой Азербайджана стала антиармянская ксенофобия, которая выражается в виде языка ненависти, жестокого обращения с армянскими заключенными, прославления насилия в отношении армян, этнических чисток и отрицания истории».

Выступления сопровождались вопросами и ответами, в том числе и от присутствующих азербайджанцев.