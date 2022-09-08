Армянский спутник работает, есть фотографии: замминистра ВТП и соучредитель SATLANTIS представили подробности

Первый заместитель министра высокотехнологичной промышленности Геворг Манташян и соучредитель и генеральный директор SATLANTIS Хуан Томас Эрнан представили подробности о первом запущенном в космос армянском спутнике ArmSat-1. На пресс-конференции «Арменпресс» поинтересовался результатами запуска первого армянского спутника, есть ли фотографии или нет, и если да, то когда они будут опубликованы?

«Спутник работает, фотографии есть, но мы не считаем нужным сейчас говорить об этом. На то есть причины. Мы знаем, что спутник есть, что он работает, совершает действия. Те, кто будут работать с проектом, узнают об этом», - ответил первый заместитель министра ВТП Геворг Манташян.

«Арменпресс» также поинтересовался, работает ли Армения над запуском кубсатов. Манташян ответил, что стратегия министерства еще окончательно не утверждена, но он может сказать, что приоритеты министерства уточняются в рамках STARMUS.

«Для таких проектов нужны условия, мы обязаны создать и обеспечить эти условия для кубсатов, - сказал Манташян.

Соучредитель и генеральный директор испанской компании SATLANTIS, ученый занимающейся космическими технологиями, Хуан Томас Эрнани, в свою очередь, отметил, что все, что планируется реализовать, - это долгосрочная программа.

«Первый шаг уже сделан, спутник запущен в космос. Каждую неделю мы делаем намеченные действия, потому что космическая деятельность предполагает четкий график. После первого шага намечены долгосрочные планы, следующим шагом будет создание завода по производству спутников армянского производства. Понятно, что эти долгосрочные и крупномасштабные проекты должны быть совместимы с вводом данных и привлечением ресурсов», - сказал Хуан Томас Эрнани.

По словам соучредителя SATLANTIS, в рамках программы армянские студенты будут проходить обучение в Испании, также будут реализовывать совместные исследовательские проекты управления спутниками из Армении.

«Иными словами, мы видим, что есть различные инициативы и все они исходят из самой Армении, но это долгосрочный проект, и нам нужно набраться терпения, чтобы пробудить отрасль, потому что, хотя в Армении были проекты и возможности оптики и электроники космического значения, тем не менее, сектор некоторое время спал. Вы должны разбудить его снова», - сказал Эрнани.

Соучредитель SATLANTIS отметил, что они решили приехать в Армению и работать здесь, потому что видят потенциал.

«Здесь делается шаг от независимости к автономии. Другими словами, диспетчерские пульты, управление данными, возможности приема и обработки, эксплуатация, все эти возможности будут в самой Армении. И это соответствует политике правительства. Великий день, важный день уже не за горами», - заключил Эрнани.

Первый армянский спутник «АрмСат-1» был запущен в космос 25 мая 2022 года. Отмечается, что информация, предоставленная «АрмСат-1», будет доступна только Республике Армения. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что данные, отправленные спутником, будут использоваться в Армении для наблюдения за границами, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты окружающей среды, градостроительства, дорожного строительства, геологии и других областях. Запуск спутника осуществлен благодаря совместной работе армянского государственной компании «Геокосмос» и испанской компании «SANTLATIS».

После успешного запуска спутника с мыса Канаверал, США, компания «SANTLATIS» объявила о подписании соглашения с армянской государственной компанией «Геокосмос», которое предоставляет компании полную систему наблюдения Земли.

Карен Хачатрян