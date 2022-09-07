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Чехия получила вакцины от новых штаммов коронавируса

Чехия получила вакцины от новых штаммов коронавируса

Вакцины, предохраняющие от заражения новыми штаммами коронавируса, поступили в Чехию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь национального министерства здравоохранения Ондржей Якоб.

"Новые вакцины уже в Чехии", - отметил он.

Препараты поступили от компании Pfizer/BioNTech. Вакцинация ими начнется в четверг, 8 сентября. На первом этапе ее будет проводить пражская Факультетская Томайерова больница, куда поступило 2 800 доз препарата.


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