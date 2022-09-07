Армения должна приложить все усилия для запуска своего второго спутника: Скотт Хаббард

Первые три дня фестиваля STARMUS в Армении были фантастическими, и часть обещаний была выполнена: обеспечена связь между искусством и наукой. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в рамках фестиваля STARMUS сказал физик Скотт Хаббард, который занимается исследованием космоса, а также программами, проектами и исполнительным руководством на протяжении более 45 лет, в том числе 20 лет в НАСА.

«Должен сказать, что есть музыка в науке и есть наука в музыке. Это было действительно очень важное открытие и сильное впечатление. Я также пообщался со своими коллегами, некоторых из них я знал, некоторые из них новые. Я думаю, что Армения должна продолжать свою приверженность и приложить все усилия в направлении запуска своего второго спутника, потому что после создания "кубсатов" очевидно, что новые страны могут быть вовлечены в область космических исследований», - сказал Хаббард.