Экс-гендиректор Европейского космического агентства назвал эффективным сотрудничество с «Роскосмосом»

Сотрудничество между Европейским космическим агентством и «Роскосмосом» было эффективным для обеих сторон. Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции в рамках фестиваля STARMUS об этом заявил аэрокосмический инженер, генеральный директор Европейского космического агентства в 2003-2015 гг. Жан-Жак Дорден.

Экс-гендиректор Европейского космического агентства выделил два успешных проекта, которые были реализованы в результате сотрудничества с Российской Федерацией за время его пребывания в должности.

«Действительно, были отдельные проекты, которые мы реализовывали с Российской Федерацией. Была отдельная инициатива, связанная с объединением и воссоединением космических станций Freedom и «Мир-2», это была действительно замечательная инициатива. Еще одним чрезвычайно важным сотрудничеством стал запуск космической ракеты «Союз» из Французской Гвинеи. Да, у меня было очень богатое сотрудничество с Россией, когда я был генеральным директором Европейского космического агентства», — сказал Жан-Жак Дорден.

Он упомянул, что российско-украинский конфликт, к сожалению, прервал сотрудничество между Европейским космическим агентством и «Роскосмосом».

«Я лично хотел бы не прервать сотрудничество с Российской Федерацией из-за конфликта, а прервать конфликт благодаря сотрудничеству, но, к сожалению, это уже не в моих силах. Сотрудничество было эффективным как для Европейского космического агентства, так и для России», — сказал Дорден.