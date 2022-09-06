«Таким был Фредди»: Брайан Мэй о легенде Queen, о планах посетить Армению после землетрясения и предстоящем концерте

Брайан Мэй, легендарный гитарист группы «Queen», с нетерпением ждет концерта, который состоится 7 сентября в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, во время которого он выступит с Детским хором Тавушской епархии.

В концертной программе под названием «Another world», которая состоится в рамках фестиваля STARMUS VI, участие примут английский певец Грэм Голдман, Дерек Шеринян, группа «Sons of Apollo», Серж Танкян и Симфонический оркестр Национального академического театра оперы и балета.

«Этот концерт будет хорошим временем для музыкальных экспериментов. Каждый из нас покинет зону своего комфорта, и это хорошо, потому что мы сможем испытать то, что не можем себе позволить в другом месте», - как сообщает «Арменпресс», сказал Брайан Мэй на пресс-конференции.

Он отметил, что для него большая честь получить медаль Стивена Хокинга на сцене STARMUS VI. «Для меня большое достижение удостоиться этой награды вместе с двумя замечательными женщинами (прим. ред. - американской поэтессой Дианой Акерман и английским приматологом и антропологом Джейн Гудолл), которые действительно изменили мировоззрение человечества», - сказал он.

Легендарному гитаристу, астрофизику Брайану Мэю награду вручили в день рождения Фредди Меркьюри, солиста группы «Queen», 5 сентября. Он рассказал «Арменпресс» о своих разговорах с Фредди Меркьюри о науке.

«Фредди интересовало все. Его увлекало то, что я астроном, и он регулярно спрашивал меня: «Брайан, если бы тебя не было со мной, ты бы стал астронавтом?» В то время мне пришлось оставить астрономию и сосредоточиться на музыке. Но мне удалось вернуться к астрономии и защитить докторскую диссертацию», - сказал Брайан Мэй, отметив, что для него было настоящим достижением заниматься и наукой и музыкой, несмотря на многие предсказания, что он не добьется успеха в обеих областях.

Вернувшись к Фредди Меркьюри, астрофизик продолжил: «Фредди был очень сосредоточен, он мог говорить на самые разные темы, он любил науку, мои стереоизображения, все. Но затем он снова сосредотачивался на своей музыке и говорил: «Все могут это сделать, я должен делать свое дело - музыку». Таким был Фредди».

Брайан Мэй сказал, что очень рад находиться в Армении, отметив, что хотел бы провести здесь больше времени и узнать нашу страну. Он отметил, что очень переживал за Армению после землетрясения 1988 года. И с сожалением добавил, что тогда не смог посетить Армению с группой известных музыкантов, но сейчас рад такой возможности.

Брайан Мэй рассказал и о совместной работе с дудукистом Дживаном Гаспаряном, отметив, что благодаря ему «он пытался впитать в себя армянские чувства и музыку». В рамках фестиваля STARMUS VI он выступит с Дживаном Гаспаряном-младшим.