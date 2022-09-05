“Новая книга” - 31/22: Нарек Топузян, Кэндзабуро Оэ, Наира Погосян и Рубен Мелконян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Нарек Топузян: Когда исчезла мечта

Сборник рассказов Нарека Топузяна “Когда исчезла мечта” о постсоветской стране, которая день ото дня исчезает как мираж на горизонте, уступая место новым общественным отношениям, новым представлениям о жизни, новым проблемам и нравам. В основе содержания человек, который ищет, как приспособиться к реальности, прожить имеющееся у него время в атмосфере меж двумя социальными системами. Издательство: “Граниш”.

Переводная литература

Кэндзабуро Оэ: Объяли меня воды до души моей

Роман “Объяли меня воды до души моей” - самое известное произведение Кэндзабуро Оэ, известного японского писателя, лауреата Нобелевской премии. Основное внимание уделяется взаимоотношениям между человеком и обществом, между взрослыми и детьми, а название является цитатой из книги Ионы в Библии. Таким образом, писатель вводит в пространство романа японские традиции христианства, которые изображены в романе с чрезвычайно острыми и шокирующими оттенками. Перевод с японского: Астхик Ованнисян; Издательство “Антарес”.

Документальная литература

Наира Погосян, Рубен Мелконян: Побег из Эргира

Что случилось с армянами, оставшимися в Османской империи в 1915 году? Какую государственную политику в отношении них проводила Турция? Как получилось, что после 1920 года Советский Союз изучал Карский и Севрский договоры и всерьез обсуждал проблему возвращения Карса и Ардагана от Турции?

Почему объявление о репатриации в Советскую Армению оказалось в самой опасной точке отношений между Советским Союзом и Турцией - исторической конфронтации, формирующейся новым политическим порядком и методами?

Книга, которую особо ждали те, кто заметил активную работу турецких историков в архивах. В архивах можно найти документы и информацию о Геноциде армян, о выживших и потомках. В этот раз в архивах тщательно поработали и два армянских тюрколога.

Найдены и представлены сведения об армянах, вставших на путь «побега» из Эргира (родина, страна) в Армению, хранящиеся под грифом «строго секретно» и до сих пор неизвестные. Почему и как решили, пришли и остались. В этой книге армяне Турции и их потомки рассказывают свои истории. От Геноцида до процесса создания гетто в Армении. Все, через что прошли репатрианты. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.