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Министр обороны Армении выехал в США

Министр обороны Армении выехал в США

Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, 5 сентября с рабочим визитом выехала в США.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.
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