Министр обороны Армении выехал в США
Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, 5 сентября с рабочим визитом выехала в США.Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.
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