Гаро Пайлан обвинил Турцию в умышленном сносе 1600-летнего монастыря Святого Варфоломея

Монастырь Святого Варфоломея в Башкале турецкой провинции Ван стоял 1600 лет, но за последние 100 лет он был разрушен, заброшен,а теперь разрушается умышленно.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter заявил Турции депутат от представленной в парламенте оппозиционной Демократической партии народов Гаро Пайлан.

В эти дни Пайлан побывал в Ванской провинции и ознакомился с состоянием армянских церквей, монастырей и других исторических и религиозных памятников.

«Монастырь полностью разрушен. Входная аркасохранилась, но купол находится в плачевном состоянии. Отсюда я обращаюсь в Министерство культуры Турции. Как вы думаете, какая польза от развала этого монастыря? Как вы думаете, Турция выиграет или проиграет от разрушения монастыря?», - написал Пайлан.

Монастырь Святого Варфоломея упоминается с 13-го века. Согласно традиции, он был основан королем Санатруком в I веке на могиле апостола Варфоломея, после того как он вылечился от проказы близлежащими водами Катнахпюра («Молочный родник»).