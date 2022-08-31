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В Брюсселе завершилась встреча Пашинян-Мишель-Алиев

В Брюсселе завершилась встреча Пашинян-Мишель-Алиев

В Брюсселе завершилась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Она продолжалась  около четырех часов за закрытыми дверями. Подробности о результатах переговоров пока неизвестны.

В Брюсселе уже состоялись три встречи в том же формате. Первая встреча состоялась 14 декабря 2021 года, вторая - 6 апреля 2022 года, третья - 23 мая 2022 года.

 

 

 


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