В Брюсселе завершилась встреча Пашинян-Мишель-Алиев

В Брюсселе завершилась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Она продолжалась около четырех часов за закрытыми дверями. Подробности о результатах переговоров пока неизвестны.

В Брюсселе уже состоялись три встречи в том же формате. Первая встреча состоялась 14 декабря 2021 года, вторая - 6 апреля 2022 года, третья - 23 мая 2022 года.