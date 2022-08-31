Возвышение Армении в новом мировом порядке будет связано с Индией: 30-летие установления армяно-индийских дипотношений

Армяне и индийцы относятся к числу древнейших народов мира, оставивших важный след на страницах истории человечества и продолжающих свой исторический путь сегодня, углубляя двусторонние отношения и на официальном уровне. И хотя географически Армения и Индия довольно далеки друг от друга, тем не менее, находясь на торгово-экономических путях, ведущих с Востока на Запад, армянский и индийский народы издревле установили тесные социальные, политические, экономические и культурные связи и были тесно связаны друг с другом на протяжении веков, если не больше, на протяжении тысячелетий. Хорошая новость заключается в том, что сегодня у двух дружественных стран есть возможность обновить контакты, способствуя не только экономическому, но и политическому и национальному подъему друг друга.

Оба народа прошли сложный путь, теряя свою независимость в разные исторические периоды и долгие годы борясь с иноземными захватчиками и колонизаторами. Причем в некоторых эпизодах они делали это совместными силами, например, во второй половине XVIII века, когда командующим индийской армией, сражавшейся против британских колонизаторов в Бенгалии, был армянин Горгин-хан - Григор Арутюнян. С другой стороны, что также очень характерно, в сознании проживающей в Индии армянской интеллигенции впервые возникли представления о независимой государственности Армении, которая находилась под персидским и османским владычеством. Наконец, в 20 веке и Армения, и Индия восстановили свою независимость после долгой борьбы и установили межгосударственные отношения.

В этом году Армения и Индия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Как сообщает Арменпресс, ровно 30 лет назад в этот день, 31 августа 1992 года, были установлены дипломатические отношения между Республикой Армения и Республикой Индия.

Армянские аналитики и исследователи, изучающие Индию, считают эту годовщину хорошей возможностью переоценить основанные на многовековой дружбе армяно-индийские отношения, а для Еревана - начать смотреть на восток, не только на Китай, который строит Новый шелковый путь, но и на родину шахмат, чая, йоги, слонов, специй, буддизма, а также знаменитого болливудского кино Индию, которая строит международный транспортный коридор Север-Юг и представляет серьезную заявку в формирующемся мировом порядке с его огромным экономическим, научно-техническим потенциалом.

Ключевые слова в этом ряду — не традиционные визитные карточки Индии — шахматы, чай, слоны или Болливуд, а характеристики, подчеркивающие ее современные возможности. Это стало одним из главных тезисов интервью посла Индии в Армении Кишана Дэна Девала агентству Арменпресс.

Научный сотрудник Института востоковедения НАН Армении и научный сотрудник аналитического центра Indian Usanas Foundation Арарат Костанян придал большое значение 30-летию дипломатических отношений, подчеркнув необходимость углубления и повышения уровня двусторонние отношения. В беседе с Арменпресс Костанян рассказал об экономических и политических планах Индии по выходу на Запад и о важной роли, отведенной в этих планах Ирану и Армении.

«В Армении мало говорят и акцентируют внимание на том факте, что сегодня в Азии, после того как Китай стал экономической державой, уже Индия предпринимает шаги по развитию своей экономики и технологий, и у нее уже есть пути, чтобы добраться до нашего региона и на Ближний Восток. Индия уже готова и открыто заявляет, что у нее есть свой план и что Иран и Армения играют в этом плане очень важную роль в нашем регионе. В этом смысле да, я придаю большое значение 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Индией», - сказал Костанян.

В этом контексте Костанян подчеркнул, что необходимо найти возможности для дальнейшего углубления армяно-индийских отношений, не забывая при этом, что армяне играли большую роль в Индии и, в частности, в Калькутте.

«У индийского народа и экспертов, политиков и историков сохранились светлые воспоминания об армянском присутствии в Индии, и по сей день об армянской общине Калькутты пишутся книги. Таким образом, учитывая эти реалии, мы должны иметь возможность развивать наши отношения не только на политическом уровне, но и в научной, образовательной, культурной и других ключевых сферах, почему бы и в IT, в совместном создании технологий и выходе на большие рынке», — сказал Костанян.

Между тем, общественно-политический деятель и системный аналитик Гарегин Чугасзян рассказал о становлении «нового мирового порядка» и растущей роли и репутации Индии.

Чугасзян уверен, что Индия будет играть гораздо более важную роль в «новом мировом порядке». Кроме того, эксперт утверждает, что в этом новом мировом порядке, или в «эпоху четвертой промышленной революции», прогресс армянского народа и Армении снова будет связан с Индией, потому что у двух стран есть возможность соединиться через международный транспортный коридор Север-Юг, соединяющий Индию и Европу.

По мнению Чугасзяна, во многом Индия будет иметь уникальную миссию в новом мировом порядке, потому что, с одной стороны, она является носительницей одной из древнейших мировых культур, а с другой стороны, становится лидером современных технологий и Четвертой промышленной революции.

«Человечеству нужен этот синтез глубокого духовного наследия и освоения технического прогресса», — сказал Чугасзян.

В этом контексте аналитик усматривает очевидное сходство между армянским и индийским народами, поскольку, будучи очень древними народами и придавая значение своей идентичности, оба смогли приспособиться к новым условиям и освоить новые изобретения и технологии.

«Опыт предшествующей эпохи показывает, что развитие и прогресс армянского народа всегда были связаны с Индией, именно здесь рождались новые идеи об армянской государственности и конституции. В 16-17 веках армяне путешествовали по Индии и возвращались со свежими идеями. И я верю, что то же самое произойдет и в новую, четвертую индустриальную эру: все большие и малые идентичности должны быть обновлены. Как я уже сказал, армяне и индийцы в этом отношении очень похожи. А так как есть общие интересы, то армяно-индийские интересы в мире сегодня однозначно совпадают: хоть мы и маленькая страна, но мы страна на оси Север-Юг, мы маленькое звено в большой цепи, и Индия является одной из основных стран, строящих международный транспортный коридор Север-Юг, поэтому у нас может быть очень серьезное сотрудничество на этой основе», - сказал Чугасзян.