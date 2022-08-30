Премьер Греции предсказал для Европы чрезвычайно трудную зиму

Премьер Греции Кириакос Мицотакис предрек Европе чрезвычайно трудную зиму и снова предложил установить потолок цен на природный газ.

Как передает Арменпресс со ссылкой наРИА Новости, при этом он вновь упрекнул Россию за высокие цены на газ и беспрецедентную инфляцию.

"Международную обстановку, к сожалению, покрывают темные тучи, предвещающие чрезвычайно трудную зиму. Прошло уже полгода войны на Украине, Россия сейчас атакует всю Европу, используя в качестве оружия природный газ. Его цены выросли на 1000%, они в десять раз выше, чем были до начала кризиса, взвинчивая стоимость электроэнергии, подпитывая беспрецедентное инфляционное давление", - сказал Мицотакис.

Говоря об экономических проблемах Европы, Мицотакис сказал, что сейчас самое время реализовать то, что он предложил своим коллегам ровно семь месяцев назад: установить потолок цен на природный газ и разделить цены на природный газ и электроэнергию.

"То есть нам нужна общеевропейская реакция на кризис»,- подчеркнул он.

Ранее Москва неоднократно отвергала любые заявления о том, что использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа.