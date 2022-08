The Show Must Go On: на сцене STARMUS выступят Брайан Мэй и Серж Танкян

Остались считанные дни до того, как Армения примет фестиваль науки и музыки STARMUS. Фестиваль, который пройдет в Спортивно-концертном комплексе, уникален по своему формату.

Как сообщает «Арменпресс», соучредитель фестиваля СТАРМУС, астрофизик Гарик Исраелян в беседе с журналистами заверил, что то, что мы увидим в Армении, не будет иметь аналогов ни в одной другой стране.

Он отметил, что ежегодно в разных странах организуются различные музыкальные, спортивные или иные фестивали и мероприятия в одном о том же формате, но STARMUS уникален и неповторим. Темы и круг вопросов, которые обсуждаются в рамках фестиваля данного года, бывают только один раз, и на этот раз Армении была предоставлена уникальная возможность принять фестиваль.

«Мне бы очень хотелось, чтобы люди серьезно отнеслись к фестивалю STARMUS, потому что он действительно уникален. Все фестивали STARMUS были неповторимыми и удивительными, и мы постарались сделать так, чтобы и STARMUS, проводимый в Армении, ни в чем не уступал ранее организованным фестивалям, стал бы историческим и остался бы в памяти людей», - сказал он.

Касаясь предстоящих мероприятий, Гарик Исраелян подчеркнул, что помимо уникальных лекций, круглых столов ожидаются два больших концерта. Среди них он выделил концерт Брайана Мэя, сооснователя фестиваля, гитаристa легендарной группы Queen, подчеркнув одну очень важную особенность. «Брайан Мэй почти на всех фестивалях STARMUS исполнял один или два номера, но в Армении у него будет 5 и более номеров», - сказал он.

Брайан Мэй исполнит песню Queen «The Show Must Go On» вместе с солистом System of a Down Сержем Танкяном и хором. В музыкальной части фестиваля будет дана дань уважения и мировому мастеру дудука Дживану Гаспаряну. Не раскрывая скобок, Исраелян отметил, что участников фестиваля ждет много интересных сюрпризов.

«Важно отметить и церемонию вручения медали Стивена Хокинга, в ходе которой также ожидается специальная концертная программа с избранными номерами. Среди примечательных событий и 108-минутный круглый стол с участием нобелевских лауреатов, Star Party, который будет организован в Гарни с участием всемирно известных гостей и ученых, здесь будут установлены телескопы, доставленные в Армению в рамках фестиваля», - отметил Исраелян.

По словам Гарика Исраеляна, конференция «Открой космос и измени мир» (Discover the space and change the world) является частью основной программы фестиваля STARMUS, который пройдет на территории Спортивно-концертного комплекса. Ожидается около 7 000 участников.

Он упомянул, что основные лекции, концерты и дискуссии пройдут именно в Спортивно-концертном комплексе, и там уже идет подготовка.

Фестиваль науки и искусства STARMUS VI в Армении пройдет под названием «STARMUS VI. 50 лет на Марсе» и будет посвящен 50-летию первой посадки на Марс космической станции «Марс-3». Примечательно, что «Марс-3» был доставлен на Красную планету роботом «Проп-М» (Prop-M), созданным известным армянским инженером Александром Кемурджяном.

Фестиваль STARMUS, связанный с именами Стивена Хокинга, Брайана Мэйя, Алексея Леонова и других знаменитостей, проводится с 2011 года, он объединяет науку, образование, искусство и технологии.

В сентябре Армения примет всемирно известных астронавтов: Чарльза Болдена, Криса Хэдфилда, Джима Багяна, Джорджа Нилда, Чарли Дьюка, нобелевского лауреата Эдварда Мозера, Кип Торна, Эммануэля Шарпантье, ученых Тони Фаделла, Брайана Грина, Донну Стрикленд, артистов америкаской группы Sons of Apollo, Рика Уэйкмана, Сержа Танкяна, Тиграна Амасяна, Андрея Макаревича, Дерека Шериняна и других всемирно известных артистов и ученых, которые посетят Армению специально для участия в фестивале.