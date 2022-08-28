"Ереван"  победил   команду  "Лондон Гельвеция".  ЛЧ  по  футзалу   

В последнем матче квалификационного раунда Лиги чемпионов по футзалу "Ереван" состязался с английской "Лондон Гельвецией".

Как передает Арменпресс, об этом пишет ФФА.

Чемпион Армении одержал победу над соперником со счетом 8: 4

В другом матче дня латвийский клуб "Петро-V" со счетом 8:1 одержал победу над гибралтарской "Европой".

Окончательный вид турнирной таблицы группы С выглядит следующим образом: 1-е место с 6 очками заняла команда «Петро-V» (Латвия), столько же очков имеют занявшая 2-е место «Лондон Гельвеция» (Англия) и 3-е место — «Ереван», а турнирную таблицу без очков завершила "Европа" (Гибралтар).