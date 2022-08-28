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Начальник  Генштаба  ВС  РА  принял  участие  в  церемонии  закрытия  Международных  Армейских  игр

Начальник  Генштаба  ВС  РА  принял  участие  в  церемонии  закрытия  Международных  Армейских  игр

27 августа начальник Генерального штаба ВС РА, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эдвард Асрян на подмосковном полигоне «Алабино» наблюдал  за финальным этапом конкурса «Танковый биатлон», проводимого в рамках Международных Армейских игр.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, генерал-майор Эдвард Асрян посетил также Дом дружбы, обошел павильоны, представляющие историю и культуру государств-участников Международных Армейских игр, встретился и побеседовал с армянскими военнослужащими, участвовавшими в конкурсе «Танковый биатлон».

Согласно источнику, в конце дня генерал-майор Эдвард Асрян принял участие в торжественной церемонии закрытия восьмых Международных армейских игр и награждения победителей. В этом году победителем конкурса «Танковый биатлон» и Международных армейских игр стала команда Вооруженных Сил Российской Федерации.


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