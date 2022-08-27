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Президент РА поздравил президента Молдовы Майю Санду

Президент РА поздравил президента Молдовы Майю Санду

Президент Республики Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание   президенту Республики Молдова Майе Санду по случаю Национального праздника Молдовы.  

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.   

В послании, в частности, говорится: «Вековая дружба, основанная на взаимном уважении и доверии между нашими народами, является прочной основой для развития эффективного сотрудничества между Арменией и Молдовой».


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