Президент РА поздравил президента Молдовы Майю Санду

Президент Республики Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Майе Санду по случаю Национального праздника Молдовы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

В послании, в частности, говорится: «Вековая дружба, основанная на взаимном уважении и доверии между нашими народами, является прочной основой для развития эффективного сотрудничества между Арменией и Молдовой».