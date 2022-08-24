Иран получил ответ США на ядерную сделку

Тегеран получил ответ Вашингтона по ядерной сделке и приступил к его изучению. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канани Чафи.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой РИА Новости.

"Иранская сторона получила ответ от правительства США через координатора ЕС в среду вечером. Мы приступили к подробному рассмотрению американских предложений и дополнительно сообщим координатору свое мнение относительно них", - сказал Чафи.

Президент Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном.

11 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Согласно этой информации, ЕС предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила. Издание отмечает, что предложение Брюсселя - это шаг навстречу Тегерану, поскольку это расследование является одной из ключевых проблем для западной стороны.