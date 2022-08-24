Представители Арцаха и Азербайджана обсудили вопросы выгодного для обеих сторон использования водохранилища Сарсанга

Информационный штаб Ресублики Арцах коснулся опубликованной 22 августа в азербайджанских СМИ информации, согласно которой сотрудники азербайджанской компании «Мелиорация и водное хозяйство» вместе с представителями Республики Арцах посетили Сарсангское водохранилище.

Как передает «Арменпресс», Информационный штаб сообщает, что в ситуации, сложившейся после 44-дневной войны, для управления водными ресурсами и обеспечения безопасности питьевой и поливной воды, подаваемой населению, представители Водного комитета Республики Арцах при посредничестве российских миротворческих войск, дислоцированных в Арцахе, находятся в контакте с азербайджанской стороной с 2021 года, и периодически посещают территории, находящиеся под контролем Азербайджана, для достижения договоренностей и решения проблем, связанных с использованием питьевой и поливной воды, подаваемой в ряд общин республики, включая и Степанакерт.

«В рамках этих контактов была организована очередная встреча у Сарсангского водохранилища для обсуждения вопроса использования вод Сарсанг, выгодного для обеих сторон. На месте состоялся обмен мнениями о возможных вариантах рационального использования водных ресурсов с учетом контроля Республики Арцах над Сарсангским водохранилищем и контроля Азербайджана над ирригационными инфраструктурами. В ближайшее время обсуждения будут продолжены и решения будут приняты исходя из интересов Республики Арцах, взяв за основу потребности как производства электроэнергии и ирригации в районе Сарсанга, так и потребности, связанные с питьевой и поливной водой в других областях республики», - говорится в сообщении штаба.

Информационный штаб Арцаха также сообщил, что власти Арцаха не желают скрывать ни одно событие, они руководствуются исключительно интересами Республики Арцах и народа Арцаха, предпринимая в сложившейся ситуации все возможные меры для повышения уровня безопасности государства и общества и нейтрализации явлений, вызывающих напряженность.