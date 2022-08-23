Президент Польши прибыл в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.

"Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. Он поехал туда по приглашению президента [Украины] Владимира Зеленского", - сказал Шрот.

"Программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке Украины в смысле поставок оборудования, <...> а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле", - отметил глава канцелярии.

По его словам, затем польский лидер примет участие в саммите "Крымской платформы".